Rende, lunedì si inaugura la nuova scuola di Linze

Sarà inaugurata lunedì 16 gennaio alle h 9,30 la scuola di contrada Linze a Rende.

“Un risultato importante, un altro obiettivo raggiunto nell’ambito del più ampio progetto di riqualificazione territoriale perseguito da anni dalla nostra amministrazione. Attraverso una visione d’insieme in cui parte storica, periferie e città consolidata dialogano in maniera armonica vorremmo ribadire l’importanza che rivestono le scuole di periferia identificate come punto fermo nei territori, punti focali nella crescita delle nuove generazioni. É attorno ai servizi che si espandono i quartieri”, ha affermato l’assessora Lisa Sorrentino.

“In tal senso stiamo puntando molto sull’edilizia scolastica e in particolare sulla sicurezza e sulla rispondenza alla normativa antisismica ma anche sulla sostenibilità energetica, riteniamo infatti che questi siano elementi propedeutici alla qualità dei servizi educativi “ha concluso l’assessora.

