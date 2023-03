A distanza di 38 anni Cosenza rinnova il ricordo di Sergio Cosmai

“A distanza di 38 anni dal barbaro e cruento assassinio di Sergio Cosmai ho ritenuto doveroso organizzare un evento per ricordarne la figura di servitore dello Stato che, pur consapevole del grave rischio personale, ha contrastato la criminalità organizzata affermando i valori della legalità”.

E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso annunciando l’evento organizzato per commemorare il sacrificio dell’allora direttore del Carcere di Cosenza che oggi porta il suo nome, barbaramente ucciso il 13 Marzo del 1985.

L’iniziativa promossa ed organizzata dall’Amministrazione Comunale si svolgerà giovedì 9 marzo alle ore 11.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi ed ospiterà i familiari di Sergio Cosmai, il Prefetto di Cosenza, S.E. Vittoria Ciaramella, il Sottosegretario all’Interno, On. Wanda Ferro, il Sottosegretario alla Giustizia, On. Andrea Delmastro, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, dott. Giovanni Russo ed il direttore generale dei detenuti e trattamento del dipartimento di amministrazione penitenziaria, dott. Gianfranco De Gesu. La manifestazione si aprirà con l’intervento del giornalista Arcangelo Badolati che ricorderà i fatti accaduti nel 1985 e tratteggerà la figura del compianto Sergio Cosmai, alla presenza, tra gli altri, del direttore del Carcere di Cosenza, Maria Luisa Mendicino.

“Al clamore che seguì immed iatamente dopo i fatti devastanti del barbaro assassinio di Sergio Cosmai – sostiene il sindaco Franz Caruso – la memoria è andata scemando. E non credo sia giusto perché se è vero che la memoria restituisce la vita a coloro che non ci sono più, essa deve essere anche antidoto contro sopraffazioni e violenze. Ecco perché è giusto rinnovare il ricordo della Città per Sergio Cosmai attraverso l’iniziativa prevista per il prossimo 9 marzo, ma anche con una nuova opera che sarà realizzata tra qualche mese”.

