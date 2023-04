Rende, inaugurato il mercato alimentare del comitato “Terra Nostra”

Inaugurato oggi a Quattromiglia di Rende il mercato alimentare. Un’iniziativa del comitato “Terra Nostra” nella piazza “Nicholas Green”.

Il mercato alimentare si terrà tutti i mercoledì e racchiuderà una serie di piccoli produttori, sarà un mercato di filiera corta per donare un po’ di ossigeno a tanti piccoli produttori e agricoltori che in questo periodo stanno passando dei momenti di difficoltà.

Tanti i prodotti disponibili, dai salumi locali ai formaggi stagionati, oltre a verdure locali. Sarà un modo per acquistare prodotti genuini direttamente dal contadino.

Appuntamento a mercoledì prossimo con tutti i piccoli produttori del comitato “Terra Nostra”.

