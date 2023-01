Al via la settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani, a Roma si prega con “Mi passi un po’ di Pace?”

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia!” (Is 1,17) è il tema della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio. Il tema è stato scelto da un gruppo locale degli Stati Uniti d’America (USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota.

La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come possiamo vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le ingiustizie del nostro tempo? Come possiamo impegnarci nel dialogo e crescere nella reciproca consapevolezza, comprensione e condivisione delle esperienze vissute?

Sebbene appartenenti a culture, razze e lingue diverse, i cristiani condividono una comune ricerca di Cristo e un comune desiderio di adorarlo. La missione dei cristiani, dunque, è quella di essere un segno, come la stella, per guidare l’umanità assetata di Dio e condurla a Cristo. La festa dell’Epifania celebrata da poco e il ricordo dei doni dei Magi al Dio Bambino, sono lì a ricordarci che la salvezza è per tutti i popoli.

Con questo spirito si terrà mercoledì 18 gennaio, alle ore 18,30, presso la Basilica di San Giuseppe al Trionfale- Opera Don Guanella, in Roma, la Divina liturgia in rito bizantino ucraino. La S. Messa sarà presieduta dal Rettore della Basilica minore di S. Sofia degli ucraini, don Marco Yaroslav Semehen.

Seguirà poi “Preghiera per la Pace” con la proiezione del cortometraggio candidato al David di Donatello: “Mi passi un po’ di Pace?” (di cui scrivemmo qui ndr); presenti l’autrice Elena Tasso e il regista e produttore Giancarlo Mici.

Il cortometraggio di Elena Tasso, ispirata e incoraggiata da Papa Francesco, si pone come veicolo per seminare la Pace. La Pace è quanto di più fragile possa esistere, essa ha bisogno di propagarsi, di diffondersi come un virus benefico che tutto travolge: “grande successo sta riscuotendo il corto soprattutto tra i giovani con un grande seguito sui social” come ci conferma l’autrice raggiunta dalla nostra redazione.

“Mi passi un po’ di pace?”, pensato proprio per essere un seme da condividere per moltiplicare, è un corto delicato, fresco, significativo; per chi si volesse unire simbolicamente al momento di preghiera e condividerlo, la riflessione sulla Pace è fruibile gratuitamente al pubblico attraverso la piattaforma YOUTUBE sul link:

Per il cristiano, proclamare la pace è annunziare Cristo è annunziare il suo Vangelo, che è “Vangelo della pace” scriveva nel 2004, S. Giovanni Paolo II. La settimana dell’unità dei cristiani ha lo scopo di tenere insieme la ricerca dell’unità delle chiese e la ricerca del superamento dei muri di separazione, come il razzismo, all’interno della famiglia umana. Ecco perché pregare insieme, specialmente per questa intenzione, assume un significato ancora più importante quando lo si pone al cuore delle lotte contro ciò che ci separa come esseri umani creati con pari dignità a “immagine e somiglianza di Dio”.

Luisa Loredana Vercillo