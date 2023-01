Cosenza: attività di prevenzione e indagini. I risultati settimanali

Nella settimana che si sta concludendo, la Questura di Cosenza ha predisposto in tutto il territorio della Provincia le operazioni di contrasto alle attività criminali, impiegando 290 Equipaggi di Polizia, nonchè Unità cinofile della Polizia di Stato, 24 ore su 24.

L’attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio ha comportato i seguenti risultati:

i posti di controllo effettuati sono stati 168, nel corso dei quali sono state identificate oltre 1411 persone e controllati oltre 1059 veicoli. Dai citati controlli sono conseguite 189 infrazioni al Codice della Strada, con tre autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 9 documenti di circolazione ritirati. Sono stati effettuati controlli amministrativi presso gli esercizi commerciali.

Consistente l’attività di prevenzione e di controllo del territorio da parte della Squadra Mobile, della Squadra Volante e Commissariati distaccati di P.S. con tre misure custodia cautelare e la denuncia a piede libero di 10 persone alle competenti Autorità Giudiziarie ed Amministrative per reati quali detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, vendita materiale pirotecnico senza prescritta autorizzazione, maltrattamenti in famiglia, ricettazione.

Incessante l’attività svolta da personale della Squadra Volante che, unitamente a personale della Divisione P.A.S.I., denunciavano in stato di libertà, una persona per vendita di materiale pirotecnico senza la prescritta licenza. Nell’occorso, nel cofano dell’autovettura del soggetto in questione, venivano rinvenuti nr. 217 pezzi di fuochi pirotecnici. Inoltre, gli Agenti dell’U.P.G. e S.P. a seguito di intervento per lite condominiale procedevano al controllo di un soggetto avente a suo carico precedenti in materia di armi e stupefacenti. Ragion per cui gli operatori procedevano ad effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione dello stesso che dava esito Positivo, infatti venivano rinvenute nr. 3 cartucce cal. 22 LR marca RWS, e nr. 2 buste in cellophane, contenenti gr. 200 di sostanza stupefacente del tipo Marijuana. Al termine delle attività di rito, la persona veniva tratta in arresto.

Altro episodio che vede la presenza di personale della Squadra Volante riguarda il furto di due televisori presso il punto vendita Eurospin, ubicato in via Degli Stadi, perpetrato ad opera di due persone. Gli operatori prontamente intercettavano nelle immediate vicinanze i soggetti che imbracciavano i predetti televisori, procedendo così al fermo e all’identificazione degli stessi. Si appurava che i televisori corrispondevano a quelli oggetto di furto, motivo per cui i due venivano deferiti in stato di libertà, per il reato di furto aggravato.

Nell’ambito delle attività di indagine finalizzate alla individuazione di persone che, per la loro condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose e che siano dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, gli specialisti della Divisione Anticrimine hanno individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche. In tale ottica il Questore, quale Autorità Provinciale di P.S., ha adottato nr. 10 provvedimenti di Avviso orale.

Inoltre, vi è stata la sottoposizione ad un soggetto della misura cautelare con l’applicazione del dispositivo elettronico di controllo.