Tutto pronto a Rende per lo spettacolo del cabarettista Max Angioni

Il Rende Teatro Festival non si ferma. È tutto pronto per lo spettacolo fuori abbonamento del noto cabarettista Max Angioni. La kermesse teatrale della Città di Arintha si inserisce all’interno del progetto “Tirreno Festival”, un percorso che spazierà tra i più grandi teatri calabresi e che vede i patrocini del Comune di Rende e della Regione Calabria.

Angioni, classe 1990 e reduce dai successi di Italia’s Got Talent, Zelig, Le Iene e Lol2, il programma tv del cantante Fedez, è il volto nuovo del panorama comico italiano ma già amatissimo dal pubblico in tutto il suo esplosivo percorso in tv, Angioni cambia veste e approda in teatro con il suo nuovo spettacolo “Miracolato”. Uno sguardo originale il suo, sulle sfaccettature della realtà quotidiana. E lo spettacolo di Rende conferma già il suo talento emergente perché si va spediti verso il sold out. Ebbene sì, “anche il 27 gennaio al Cinema Teatro Garden di Rende per lo spettacolo di Max Angioni ci sarà il tutto pieno. Pochi ancora i biglietti rimasti”, fa sapere la direzione artistica di Alfredo De Luca.

Atteso quindi un fiume di spettatori e un pubblico ancora particolarmente divertito, così come è stato con il doppio spettacolo di Enrico Brignano di rientro subito dopo le vacanze natalizie.

