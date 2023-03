“Libri in villa”, mercoledì 29 marzo la presentazione del libro di Annarosa Macrì “Sarti volanti”

Nuovo appuntamento mercoledì 29 marzo, alle ore 17,30, a Villa Rendano, dell’iniziativa “Libri in Villa”, promossa nell’ambito del programma di attività condivise, frutto della sinergia e dell’accordo di collaborazione tra l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso e la Fondazione “Attilio ed Elena Giuliani”, presieduta da Walter Pellegrini, il cui obiettivo è l’ampliamento dell’offerta culturale nella città di Cosenza, in occasione del decennale della Fondazione Giuliani. Per l’occasione sarà presentato l’ultimo libro della giornalista e scrittrice Annarosa Macrì, “Sarti volanti”, edito da Rubbettino. Alla presenza dell’autrice, ne discuteranno la giornalista della Rai Livia Blasi e la dirigente scolastica Mariella Chiappetta. A coordinare la presentazione del volume sarà la consigliera delegata del Sindaco Franz Caruso alla cultura, Antonietta Cozza.

“Sarti volanti” è – come è scritto nelle note che accompagnano il libro – un romanzo sull’amore, e, dunque, sulla morte. E sulla scrittura. Le vite parallele di una madre, Rosa, e di una figlia, Amélie, che non furono mai bambine e che erano, forse, la stessa persona. Due storie imperfette e difettose, “da aggiustare, correggere e rifinire”, come gli scritti degli altri, che Amélie riparava da studentessa e come gli abiti degli altri, che lei accorcia, allunga e restringe nel suo laboratorio di sartoria. Trenta “variazioni” su un tema, l’impossibilità dell’amore “vissuto”, accostate l’una all’altra, in quella misteriosa e lineare composizione, che, come la cucitura su una stoffa, è il flusso lineare di ogni vita”.

La scrittrice e giornalista Annarosa Macrì ha lavorato per molti anni in Rai dove è entrata nel 1978. Ha collaborato a lungo con Enzo Biagi a Rai Uno, alla realizzazione de “I dieci comandamenti all’italiana”, “Una storia”, “Il fatto”. È stata, inoltre, curatrice di “RT – Rotocalco televisivo”, l’ultimo lavoro di Enzo Biagi, e ha realizzato “RT Era ieri”, il programma di Rai Tre che ha raccontato quarant’anni di televisione del grande giornalista. Prima di “Sarti volanti” ha pubblicato diversi altri titoli, tra i quali “A Berlino un bouganville”, e, sempre con Rubbettino, un omaggio al suo maestro “L’ultima lezione di Enzo Biagi”, “Corpo estraneo” e, nel 2014, un altro romanzo, “Da che parte sta il mare”, con il quale ha vinto la XXXV edizione del premio letterario “Città di Moncalieri”.

