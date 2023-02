PNRR. In arrivo a Cosenza altri 4 finanziamenti per circa 2milioni e 700mila euro per le politiche sociali

“Abbiamo ottenuto 4 nuovi importanti finanziamenti, per un importo complessivo pari a circa 2milioni e 700mila euro, dal PNRR per progetti a sostegno delle persone con disabilità, al disagio ed alla fragilità sociale. Si tratta di una fondamentale boccata di ossigeno per l’amministrazione comunale che vuole incidere sulle politiche sociali con interventi di spessore per lenire le condizioni di marginalità e sofferenza presenti nel nostro territorio”.

E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, esprimendo soddisfazione per i finanziamenti ottenuti e ringraziando quanti, a vario titolo, hanno collaborato per la stesura di una progettazione di spessore, a cominciare dall’assessore, Veronica Buffone, alle amministrazioni comunali, al personale degli uffici competenti.

“Il mio obiettivo – conclude Franz Caruso – è quello di affermare a Cosenza serie politiche sociali finalizzate ad offrire un adeguato supporto al nucleo familiare in quanto elemento fondamentale e costitutivo della comunità locale ed a tutelate ogni cittadino che versa in condizioni di disagio, qualunque esso sia. Un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere su cui prestiamo massima attenzione”.

I finanziamenti ottenuti fanno riferimento alla Missione 5 del PNRR di cui l’Ambito territoriale sociale di Cosenza è capofila per 4 linee di intervento:

1. Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei Bambini (Cosenza capofila dell’ambito sociale n. 1), che prevede interventi di 36 mesi per sostenere le capacità genitoriali e prevenire le condizioni di vulnerabilità all’interno dei nuclei familiari, adottando il Programma P.I.P.P.I. L’importo del finanziamento è di euro 211.500;

2. Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Cosenza capifila dell’ambito sociale n. 1). L’obiettivo generale è quello di accelerare il processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l’autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. L’importo del finanziamento è di euro 715.000 euro;

3. Povertà estrema – Housing First. Cosenza è Capofila del Partenariato con gli Ambiti Sociali di Rende, Montalto Uffugo, Acri, Rogliano e Praia a Mare. Si prevede che vengano attivati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia con programmi di sviluppo personale per raggiungere un maggior livello di autonomia, partendo dalla sistemazione in un alloggio già disponibile o da predisporre. L’importo del finanziamento è di euro 710.000 euro;

4. Povertà estrema – Stazioni di posta. Cosenza è Capofila del Partenariato con gli Ambiti Sociali di Rende, Montalto Uffugo, Acri, Rogliano e Praia a Mare. Si prevede la realizzazione di “Stazioni di Posta”, ossia centri di servizi ed inclusione volti ad offrire attività di presidio sociale e sanitario e di accompagnamento per persone in condizione di deprivazione materiale, di marginalità anche estrema e senza dimora, per facilitare l’accesso alla intera rete dei servizi, l’orientamento e la presa in carico, al tempo stesso offrendo alcuni servizi essenziali a bassa soglia (servizi di ristorazione, di orientamento al lavoro, di distribuzione di beni alimentari, di screening e prima assistenza sanitaria, di consulenza amministrativa e legale, ecc.). L’importo del finanziamento è di 1.090.000 euro

Advertisement