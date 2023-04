Statale 106, Straface: «La Sibari-Rossano prende forma per la determinazione di Occhiuto»

«Esprimo grande soddisfazione per l’impegno ed il lavoro messo in campo dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto e dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici, senza il quale oggi non potremmo parlare della nuova tratta di statale 106 tra Sibari e Rossano».

Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia e presidente della terza Commissione Sanità, attività sociali, culturali e formative, Pasqualina Straface.

«L’ammodernamento della ss106 Jonica, nonostante fosse ritenuta un’esigenza prioritaria da diversi decenni, si è poi scontrato con le molte difficoltà che caratterizzano le opere pubbliche, ancor più quando complesse e costose come nel caso della SIbari-Coserie. Il presidente Occhiuto – specifica il consigliere regionale – ha inteso concentrare un grande sforzo su questo intervento, così da raggiungere quel traguardo che da sempre attende il territorio calabrese, ottenendo risultati tangibili quali l’importante specifico stanziamento per la strada statale 106, nonché il progetto “bandiera” dell’anticipazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il collegamento tra Catanzaro e Crotone».

«La struttura regionale – prosegue Pasqualina Straface – ha instaurato un rapporto di piena fiducia con il commissario Massimo Simonini e di proficua collaborazione con Anas, sia a livello territoriale sia di direzione della progettazione a Roma. E questo grazie ad un confronto settimanale che in pochi mesi ha portato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica che hanno beneficiato anche di tutta una serie di miglioramenti progettuali proposti dalla struttura regionale. Proprio la qualità del progetto che andava delineandosi ha conferito alla Giunta regionale la certezza di poter raggiungere l’unanime condivisione del territorio sulle scelte operate a livello regionale, a cominciare dalla delibera per la deroga al dibattito pubblico. Ciò consentirà di proseguire rapidamente ed efficacemente nel percorso di realizzazione dell’opera che, per il primo lotto della Crotone-Catanzaro, vede già la pubblicazione della gara per l’affidamento dell’appalto integrato».

«Nella scorsa settimana, peraltro, è stato conseguito il parere positivo del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici anche sul progetto del lotto Sibari-Rossano. L’impegno della Regione – conclude Pasqualina Straface – sarà quello di far avviare, completato quanto prima l’iter autorizzativo dei progetti già redatti, la progettazione per la tratta da Catanzaro a Melito Porto Salvo».

