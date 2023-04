“Garanzia occupabilità lavoratori” (Gol), pubblicati sul sito della Regione Calabria due decreti del Dipartimento Lavoro

Sono stati pubblicati sul sito della Regione Calabria due decreti del Dipartimento Lavoro relativi al programma “Garanzia occupabilità lavoratori” (Gol).

Nello specifico, il decreto numero 3960 dello scorso 20 marzo si riferisce al primo elenco provvisorio delle candidature, ammesse e non ammesse, per le proposte formative riguardanti la costituzione del catalogo dell’offerta formativa regionale per l’attuazione del programma Gol, da finanziare nell’ambito del Pnrr. Con il decreto numero 4352 del 27 marzo si pare una seconda finestra per la presentazione, tramite avviso pubblico, di ulteriori candidature.

L’avviso è rivolto agli Enti di formazione e prevede l’avvio di oltre 650 percorsi formativi a valere sul fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione per lavoratori dal contenuto professionalizzante e/o con competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti; si tratta di formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un innalzamento del livello di qualificazione rispetto al livello d’istruzione.

“Con queste misure- afferma l’assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese – vogliamo mettere in campo un’azione strategica e unitaria con l’obiettivo primario di garantire un sostegno, tempestivo, personalizzato, attivo ed efficace, alle persone in cerca di lavoro. È, perciò, fondamentale offrire servizi rivolti alla ricerca di un impiego attraverso potenziati o rinnovati strumenti di presa in carico di politica attiva”.

