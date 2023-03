Cosenza pallanuoto: sabato e domenica in acqua per la femminile in Serie A2 e per la maschile in serie C

Continua il cammino agonistico delle squadre della Cosenza pallanuoto. Tante soddisfazioni per la società legata alla piscina comunale di Campagnano ma ancora diverse gare da disputare prima della fine dei tornei.

Per il team di Fasanella, nella femminile di serie A2, impegno in casa domenica 26 contro la Petruziana sport. Arbitra il signor Mattia Gomez. Per la società bruzia anticipa il match l’atleta Francesca Greco: “Arrivati a questo punto del campionato in cui mancano poche giornate e non abbiamo ancora matematicamente centrato l’obiettivo play off, ogni partita è fondamentale. Non possiamo permetterci errori di alcun tipo”, afferma la giocatrice della Cosenza pallanuoto. “Perciò, nonostante la classifica suggerisca per domenica uno scontro non molto insidioso, non dobbiamo sottovalutare le avversarie. Cercheremo di conquistare questi 3 punti con la stessa determinazione e cattiveria agonistica che abbiamo dimostrato fino adesso e poi… testa alle altre”.

Per la maschile, in serie C, la partita è in trasferta sabato 25 marzo alle 13.30 nella piscina Scuderi a Catania. “Sabato affronteremo la Wp Catania, squadra ostica e a pari punti con noi. Tanta voglia di riscatto dopo il passo falso in casa contro la Copral. Abbiamo le carte in regola per giocarcela con chiunque, andremo a Catania con la consapevolezza dei nostri mezzi e con un unico obiettivo in testa”, le parole dell’atleta Emilio Palermo. Arbitra il signor Valerio Maria Farruggio.

Ultima info: domenica, subito dopo la partita dell’A2, si disputerà una partita del Campionato Regionale under 16, tra Cosenza Pallanuoto e Italica. Altro appuntamento da non perdere per chi segue ed è appassionato alla pallanuoto.